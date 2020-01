Pina Cupone si aggiudica il torneo femminile ‘Leonesse del Tennis 2019’

Con una gara accorta ed in rimonta la bionda termolese Pina Cupone si è aggiudicato il torneo extra regionale “Leonesse del Tennis 2019” competizione riservata al gentil sesso che si è svolto su principali campi di Abruzzo e Molise. La Cupone, dell’Asd Circolo Tennis Termoli, ha superato in finale Francesca Niolani (di Atessa) della Ss Vasto Tennis. In precedenza la molisana, in semifinale si era liberata di Valentina Iezzi di Casalbordino sul parquet di Vasto con un sonante 6-0 6-0.

Più difficile ovviamente la finalissima svoltasi nello splendido impianto termolise, la Cupone ha fatica più del solito perdendo il primo set 0-6, quindi 7-6 nel secondo e il lungo 10-8 al tie break per assicurarsi il primo posto. Un successo questo che non scomoda più di tanto la bellissima atleta adriatica che guarda solo alla crescita dello sport e riconoscimento per il Circolo Tennis termolese.

Il torneo “Leonesse del Tennis 2019” è stato abbinato agli uomini, i “Leoni”, che hanno un percorso più lungo rispetto alle donne, che sono scese in pista per la prima volta in questo torneo itinerante durato 14 settimane. Vasto, Termoli e Torino di Sangro i tre campi dove il tennis autunnale-invernale vive anche nei momenti più freddi.