Pienone per il Capodanno 2020 in piazza, fiumana di persone in centro

Una fiumana di persone per il Capodanno 2020 in piazza Vittorio Veneto a Termoli. Una serata indubbiamente riuscita e apprezzata dai molti che sono usciti di casa per ballare e brindare nel centro cittadino.

Il meteo ci ha messo del suo per rendere ‘accattivante’ la serata che in tanti, da Termoli e dai paesi limitrofi, hanno scelto per congedarsi dall’anno vecchio e dare il benvenuto al nuovo. Sul palco di piazza Monumento si sono avvicendati i dj Vincenzo Sciarretta, Marco Capetola e Fabio Pezzotta. È toccato a loro scaldare l’atmosfera e, insieme al presentatore Roberto Di Blasio, ci sono riusciti alla perfezione.

Musica, danze e brindisi: il Capodanno in piazza anche quest’anno ha fatto centro.