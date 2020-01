Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo a Roma, il programma

È stato definito il programma generale del Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo dalla Cattedrale di Termoli alle Basiliche di San Paolo e San Pietro a Roma, evento straordinario che vivrà la comunità diocesana bassomolisana.

Il programma generale prevede, per il 17 gennaio, alle 9,30 in Cattedrale a Termoli un momento di preghiera in preparazione al Pellegrinaggio, presieduto dal Vescovo monsignor Gianfranco De Luca. Alle 10,30 ci sarà la partenza delle reliquie per la capitale. Alle 15,30, nella Basilica di San Paolo fuori le Mura ci sarà l’accoglienza da parte della Comunità monastica dell’urna contenente il Corpo di San Timoteo.

Nei giorni che vanno dal 17 al 25 gennaio l’urna contenente il corpo del Santo Patrono termolese sarà, sempre nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, sull’altare della Confessione per tutto l’Ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani.

Il 22 gennaio, invece, ci sarà il pellegrinaggio diocesano a Roma sulla Tomba di Pietro. Alle 9.30, nell’Aula Paolo VI, ci sarà la tanto attesa udienza generale con il Santo Padre Francesco. Alle 12.30 nella Basilica di San Pietro si terrà la Professione di Fede e lacelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Gianfranco De Luca. Nel pomeriggio sarà possibile venerare il Corpo di San Timoteo esposto nella Basilica di San Paolo fuori le Mura

Il 25 gennaio, alle 17 nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, si terranno i Secondi Vespri Solenni Ecumenici presieduti dal Santo Padre Francesco.

Il giorno 26 gennaio, infine, sarà quello – neoistituito da Papa Bergoglio – della Domenica della Parola di Dio. Per questa importante giornata, con cui si concluderà il pellegrinaggio del corpo di San Timoteo, alle 7 ci sarà il trasferimento delle reliquie di San Timoteo nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Poi alle 10 sarà il momento della celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Francesco e, alle 18, nella Chiesa di San Timoteo Termoli verranno accolte nuovamente le reliquie in città. Il tutto con una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo e la Benedizione dei Lettori della Parola. Al termine ci sarà la processione di rientro in Cattedrale e il canto del Te Deum.

Questo il calendario delle iniziative principali. Altri eventi sono stati organizzati dalla Basilica di San Paolo e possono essere consultati all’indirizzo www.basilicasanpaolo.org/

Per tutte le informazioni relative all’evento straordinario è possibile consultare il sito e i canali social della Diocesi di Termoli-Larino (Facebook, Instagram e Twitter). Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli sulle attività.