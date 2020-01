Patrick Cutrone torna in serie A: ha firmato con la Fiorentina

Patrick Cutrone alla Fiorentina. Ora è ufficiale. L’attaccante di origini molisane, con padre campobassano ma natali bresciani, ha stipulato un accordo con i viola per due anni in cui sarà in prestito dal Wolverhampton, società inglese che l’aveva acquistato lo scorso luglio. E sarà convocato già per la sfida di domenica contro la Spal.

Cutrone, classe 1999, fu insignito tre anni fa dalla Regione Molise con il premio di sportivo molisano dell’anno, con tanto di Ercole Sannita. È chiaro che si parla di un giocatore molisano per metà, essendo nato e cresciuto in Lombardia da papà campobassano, come già detto. Ma fa piacere vederlo tornare in serie A.

D’altronde, come raccontato da lui stesso, “a me fa molto piacere tornare a Campobasso, dove vengo spesso per vedere i miei zii. Sono molto legato a casa di mio zio vicino al Corso, dove giocavo a pallone da piccolo”. Il legame con il capoluogo molisano c’è e resiste, qualche tifoso nostrano ce l’avrà sicuramente.