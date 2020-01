Parcheggi gratis per auto elettriche e ibride, pronti i nuovi permessi di sosta

I proprietari di auto elettriche e ibride possono tirare un sospiro di sollievo: da oggi – 10 gennaio – saranno distribuiti i permessi per parcheggiare gratuitamente, come prevede una convenzione della vecchia amministrazione che ha recepito le direttive europee e approvato un’apposita delibera. Il provvedimento che autorizza la sosta gratuita nei ‘parcheggi blu’ (ossia a pagamento) sarà valido fino al prossimo anno.

Ieri pomeriggio l’annuncio ufficiale del sindaco Roberto Gravina che ha dissipato gli ultimi dubbi espressi da Legambiente (che aveva sollevato un caso che ha tenuto banco in questi giorni) sollecitando probabilmente anche la società che gestisce i parcheggi in città, la Aj Mobilità.

“L’amministrazione comunale di Campobasso, comunica che a conferma dell’impegno assunto, i nuovi permessi di sosta per le auto ibride ed elettriche sono pronti e saranno in consegna da venerdì 10 gennaio presso lo sportello del gestore“, si legge nella nota diramata da palazzo San Giorgio. “Anche per il 2020 si conferma a Campobasso, quindi, la gratuità del parcheggio in zona blu senza alcun limite. Un grazie all’Aj mobilità per la collaborazione”.

Tutti gli utenti interessati all’esenzione del pagamento del ticket per la sosta dovranno recarsi in via Gazzani (civico 33), negli uffici della Aj Mobilità, società che gestisce i parcheggi a pagamento del Comune di Campobasso, ed esibire il certificato di proprietà della vettura o il libretto di circolazione con il quale si conferma che l’auto è elettrica o ibrida, servirà poi consegnare anche un documento di riconoscimento.

E così dovrebbe essere posta la parola ‘fine’ pure alla querelle che ha visto contrapposto il Comune e il circolo ‘Cirese’ di Legambiente.