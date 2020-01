I proprietari di auto elettriche potranno parcheggiare gratuitamente a Campobasso per tutto il 2020. E’ il sindaco Roberto Gravina a chiarirlo, non senza qualche puntura di spillo nei confronti di chi – Legambiente – aveva denunciato il mancato rinnovo delle agevolazioni e criticato per questo l’amministrazione pentastellata.

A distanza di circa 24 ore dalla nota diramata agli organi di informazione dall’associazione ambientalista, le puntualizzazioni del primo cittadino che ricorda il provvedimento (una delibera di giunta del 24 gennaio 2019) firmato dalla vecchia amministrazione targata Antonio Battista (Pd) sulle esenzioni per le vetture che consentono di ridurre l’inquinamento.

“Le agevolazioni sulle auto elettriche e sulla conseguente possibilità di parcheggiare la propria auto elettrica gratuitamente sono già previste per il 2020″, sottolinea il sindaco. Che poi precisa: “Evidentemente una svista ha impedito di approfondire, a chi ha lanciato questo allarme, quanto era riportato nella delibera di giunta del 24 gennaio 2019 e firmata dalla precedente amministrazione, nella quale è chiaramente specificato che l’esenzione totale del pagamento della sosta ai possessori di auto elettriche o autovetture con alimentazione ibrida da combustione elettrica è prevista fino alla scadenza del contratto di gestione dei parcheggi pubblici da parte della società AJ Mobilità. Scadendo tale contratto nel 2021 il problema paventato in questi giorni è lapalissiano che non si ponga”.

Insomma, per il 2020 i proprietari di auto elettriche potranno stare tranquilli e avranno la possibilità di parcheggiare gratuitamente a Campobasso, città dotata fra l’altro di numerose colonnine per consentire a queste vetture di poter far rifornimento.

Intanto, nei prossimi giorni, come per altro era già fissato in agenda, ci sarà un appuntamento tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti di AJ Mobilità per analizzare in modo approfondito e meglio dettagliare le diverse situazioni legate al sistema dei parcheggi cittadini.