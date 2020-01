“Una giornata storica per la diocesi di Termoli-Larino”. L’incontro con il Papa, che ha avuto parole di affetto per i molisani accorsi a Roma, arriva a coronamento di una settimana intensa e sentita da parte della città di Termoli. Le reliquie di San Timoteo sono state portate in pellegrinaggio nella Capitale lo scorso 17 gennaio e oggi c’è stato il culmine con Francesco che come ogni mercoledì era in udienza nell’Aula Paolo VI.

Momenti che saranno ricordati per sempre dai fortunati che hanno raggiunto Roma e in particolare dal piccolo Leonardo, il bimbo di Termoli che ha ricevuto una benedizione speciale dal pontefice.

In prima fila il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, che non nasconde la commozione: “Le sensazioni sono tante e tutte belle. C’è un sentimento di gratitudine e di profonda commozione per questo incontro con Papa Francesco”.

Presenti molti amministratori del Basso Molise, ai quali lo stesso Pontefice ha rivolto parole ben precise: “E’ stato molto caloroso – continua il vescovo di Termoli-Larino –, dicendo loro di stare vicino alla gente, di sentire le istanze delle persone. E poi il messaggio ai sacerdoti, con particolare attenzione alla Madonna, e ha detto loro di confessarsi, perché anche noi dobbiamo farlo, se commettiamo qualche peccato”.

In pellegrinaggio sulla tomba di Pietro c’erano ben duemila persone arrivate con 22 pullman allestiti dalle parrocchie e da altre associazioni e con diverse auto. Il pellegrinaggio del corpo termina domenica 26 gennaio, che è la prima della Parola di Dio, istituita dal Santo Padre, e che quest’anno coincide proprio con la solennità dei Santi Timoteo e Tito.

Papa Francesco si è complimentato a margine dell’incontro con il vescovo De Luca per il gruppo molto numeroso di fedeli partiti da Termoli e dai centri limitrofi: “San Timoteo a Roma è un dono che riceviamo e ogni dono richiede impegno”.

Nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio, c’è stata anche la visita della Basilica di San Paolo fuori le Mura dove il Corpo di San Timoteo si trova esposto sull’altare della Conversione fino a sabato 25 gennaio quando il Papa Francesco celebrerà i solenni Vespri ecumenici. Domenica 26 gennaio le reliquie di San Timoteo saranno trasferite nella Basilica di San Pietro per la Santa Messa celebrata dal Papa.