Ore 8 del 22 gennaio. Sul molo del trabucco di Termoli, proprio sopra la scogliera che degrada in mare, svetta la gru che servirà per portare a galla la Fiat Panda di Victorine Bucci con dentro quello che, con altissima probabilità, è il suo corpo.

Le operazioni di recupero sono iniziate, mentre sono arrivati, pochi minuti prima delle ore 9, i subacquei del nucleo Carabinieri di Pescara e Chieti. La mattinata servirà a recuperare la vettura con l’ausilio di gonfiabili, o palloni, e per effettuare i primi accertamenti. Tra questi probabilmente anche uno studio preliminare del fondale finalizzato soprattutto a capire come mai durante le ricerche messe in campo dai vigili del fuoco nei giorni tra il 19 e il 21 dicembre l’auto non sia stata individuata malgrado l’utilizzo di scandagli e scanner.

Si è in attesa di conoscere la verità su quanto accaduto alla 42enne di Larino che la sera del 17 dicembre è uscita di casa al volante della sua Panda per raggiungere il compagno a Termoli e non è mai tornata. La donna ha trascorso con l’uomo, un 56enne che vive a Rio vivo, le ultime ore prima di essere inghiottita dal nulla. Ma ieri, a sorpresa, la Procura ha diffuso un dettaglio inedito. Victorine Bucci sarebbe stata vista con certezza entrare in un ufficio pubblico di Termoli alle 10,30 del 18 dicembre, subito dopo il ritrovamento sul vecchio molo del suo smartphone. Da quel momento però qualsiasi segnalazione è cessata. Cosa le è accaduto? E quando, soprattutto, la sua vettura con lei dentro è finita in acqua? E come ha fatto visto che la scogliera del molo teoricamente ostacolerebbe il precipitare di una vettura in mare?

Gli investigatori sono al lavoro su tanti elementi, nel tentativo di ricomporre il puzzle. Ma le risposte dovrebbero arrivare soprattutto dal corpo e dall’auto, che saranno sottoposti ad accertamenti specifici.

Intanto il caso, che in questi giorni a una ribalta nazionale anche per i retroscena inquietanti che evidenzia, viene raccontato da trasmissioni televisive le cui troupe sono assiepate davanti il nastro transennante posizionato dai carabinieri per delimitare l’area rossa, oltre la quale solo gli addetti ai lavori possono andare.

Seguono aggiornamenti