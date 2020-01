Nuovo campo di calciotto, ecco l’erba artificiale: inaugurazione vicina

Conto alla rovescia ormai per l’inaugurazione del nuovo campo di calciotto a Petacciato. I lavori eseguiti dalla Molise Appalti sono ormai agli sgoccioli e negli ultimi giorni è stato posizionato il manto di erba sintetica su cui gli sportivi del posto non vedono l’ora di poter giocare.

L’intervento da 437mila euro riguarda in realtà diversi lavori. Il primo è stato quello della rimessa in sesto del campo sportivo ‘Marchesi Battiloro’, quotidianamente utilizzato dai calciatori della Polis Petacciato e dai piccoli della Sporting Petacciato.

In autunno gli operai hanno eseguito un’opera di rifacimento del manto erboso con risabbiatura e risemina, prima di riconsegnarlo in condizioni ottimale alle due società di calcio. Quindi il cantiere si è spostato al vecchio campo di calcio a cinque di via Adriatico, ormai abbandonato da tempo.

L’area da gioco è stata ampliata così da diventare allo stesso tempo un campo da calcio a otto e due da calcio a cinque, così da essere polivalente. È stata realizzata anche una tribuna con 120 posti a sedere e l’impianto sarà dotato di spogliatoi.

Con la stesura del prato in erba artificiale si prevede quindi che fra le ultime rifiniture e il collaudo, l’inaugurazione dovrebbe arrivare entro un mese circa.

Ma sempre in tema di impianti sportivi, il Comune di Petacciato ha l’obiettivo di realizzare un’altra struttura polivalente poco distante, trasformando il mini campo alle spalle degli spogliatoi dello stadio in una tensostruttura da 25 metri di larghezza per 43 di lunghezza da usare come palestra, campo di calcio a 5, basket, volley o per altre discipline.

Lo stesso impianto è pensato anche per spettacoli, convegni o dibattiti, anche perché il paese è quasi completamente sprovvisto di strutture al coperto che possano ospitare eventi di questo genere.