Notaresco-Campobasso sarà trasmessa in diretta su Sportitalia

Il match di domenica prossima tra il San Nicolò Notaresco e il Campobasso andrà in onda, in diretta, su Sportitalia, canale 60. Le telecamere del canale tematico riservato completamente allo sport, calcio in primis, saranno dunque nel piccolo centro abruzzese per trasmettere il match tra la capolista indiscussa del girone F e i Lupi, che attualmente occupano la quarta posizione in classifica pur con un ritardo di ben 14 punti.

I rossoblù allenati da Vagnoni hanno all’attivo 46 punti, 9 in più rispetto alla seconda Matelica, e proprio domenica scorsa ad Agnone contro il Vastogirardi hanno timbrato la vittoria numero 15 in stagione imponendosi col punteggio di 3-1. Dunque, hanno ricominciato alla grande il girone di ritorno.

Per quanto riguarda il Campobasso di Mirko Cudini, il pareggio-beffa giunto ad opera dell’Avezzano negli ultimi due minuti di recupero ha lasciato molto amaro in bocca. Il mister è sicuro che “la rabbia per questo risultato sarà trasformato in forza proprio contro la prima della classe”. Nel match di andata la partita di Selvapiana finì 3-1 in favore del Notaresco. Ci sarebbe da vendicare anche quella sconfitta…

Intanto, l’associazione di tifosi ‘Passione Rossoblù’ sta organizzando un pullman per la trasferta al costo di 15 euro (biglietto escluso). Le prenotazioni sono già aperte e proseguiranno fino a venerdì 10 gennaio. “Cogliamo quindi l’occasione per invitare tutto il popolo rossoblu ad essere presente a Notaresco. Domenica avrà luogo la ‘battaglia’ contro la capolista e solo noi con la nostra tenacia e la nostra massiccia presenza potremo infondere quella forza in più agli 11 lupi che scenderanno in campo”. FdS