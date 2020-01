Noleggio auto a lungo termine: come funziona e quando conviene

La formula del noleggio auto a lungo termine sta riscuotendo un grandissimo successo al giorno d’oggi. Se fino a qualche anno fa infatti si trattava di un servizio riservato quasi esclusivamente alle aziende, da quando è stato esteso anche ai privati sono in moltissimi coloro che hanno scelto di approfittarne. La formula del noleggio a lungo termine dopotutto offre una serie di vantaggi non da poco e consente di evitare tutti quei problemi legati all’acquisto di un mezzo di proprietà.

Sicuramente ne avete già sentito parlare, ma oggi vediamo nel dettaglio come funziona questo servizio e quali sono gli effettivi vantaggi. È infatti normale chiedersi se valga davvero la pena noleggiare un’auto a lungo termine piuttosto che acquistarne una nuova o usata ed informarsi è sicuramente una buona idea, in tutti i casi.

Noleggio auto a lungo termine: come funziona

La formula del noleggio auto a lungo termine permette di avere il veicolo che si desidera a propria esclusiva disposizione, per un periodo di tempo specifico. Nella maggior parte dei casi si va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 5, ma dipende anche dalla concessionaria alla quale ci si rivolge.

Questa formula prevede il pagamento di un canone mensile per tutta la durata del contratto e in molti casi non bisogna corrispondere alcuna somma iniziale. È quindi l’ideale per coloro che non hanno un’ampia liquidità perché non costringe ad aprire finanziamenti o mutui in banca.

Nel canone mensile fisso sono comprese tutte le spese extra che altrimenti bisognerebbe preventivare a parte, come l’assicurazione, il cambio gomme, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’immatricolazione e via dicendo. Questo significa che con il noleggio a lungo termine si sa esattamente ciò che si andrà a spendere per la propria auto nuova, senza sorprese o imprevisti non preventivati. Gli unici costi che rimangono esclusi sono quelli relativi al carburante, tutto il resto non è un problema perché rimane a carico della società di noleggio.

Una volta che si conclude il periodo previsto dal contratto, basta restituire l’auto e non si ha nessun tipo di vincolo quindi si è liberi di fare ciò che si vuole.

Vale la pena noleggiare un’auto a lungo termine?

La domanda che viene da porsi è se effettivamente valga la pena noleggiare un’auto a lungo termine o se ci siano insidie da prendere in considerazione. Bene, possiamo dire con certezza che questa formula funziona e se in moltissimi l’hanno scelta un motivo deve pur esserci! Naturalmente bisogna rivolgersi a società serie ed affidabili, che siano in grado di proporre tariffe convenienti ma quella che vi abbiamo consigliato da questo punto di vista è perfetta.

Noleggiare un’auto a lungo termine conviene perché non bisogna chiedere finanziamenti e le rate mensili sono assolutamente abbordabili. Vale dunque la pena prendere in considerazione anche questa opzione, perché i vantaggi sono davvero moltissimi.