Due stranieri arrivano in Italia per un viaggio lungo tutta la Penisola alla scoperta della cucina tradizionale. Niente di strano, vero? Sì, se non fosse che la cucina che cercano Francesca Contino e Ryan Booth, lei belga e lui inglese, è quella vegana o vegetariana. E cominciano il loro tour dal Molise, la terra del buon cibo, ma fatto in gran parte di insaccati e formaggi.

L’insolita avventura in Molise di questi due avventurieri in compagnia di Neige, la loro cagnolina maltese, e a bordo di un camper, è di quelle da raccontare.

Intendono infatti scrivere un libro sulla cucina vegetariana e vegana della tradizione, quella ‘povera’, andando a ritroso nel tempo, a quando i molisani non avevano carne o pesce con cui sfamarsi e vivevano di verdure del proprio orto, o al massimo di formaggio fatto nelle proprie stalle o uova del proprio pollaio.

“Abbiamo iniziato qui – ha spiegato all’Ansa Francesca – perché a nostro avviso è una regione autentica che rappresenta la vera Italia. In tanti conoscono solo le grandi città, ma nelle piccole realtà ci sono luoghi, territori e tradizioni che vanno riscoperti”.

Così la giovane belga ha voluto spiegare la scelta di partire dalla nostra regione, alla ricerca della tradizione vera. “Il Molise è una regione bellissima con gente ospitale, ci affascina molto la sua storia sannita“.

Nel loro viaggio hanno già scoperto alcuni dei nostri piatti tradizionali, mettendo al primo posto ‘Pizza e minestra‘”. Francesca ha inoltre rivelato di aver imparato il nome in dialetto delle varie pietanze definendo la cosa “difficile, ma divertente”.

Quindi ha illustrato come intendono realizzare il volume. “Nel nostro libro vorremmo far capire che gli Italiani da generazioni mangiano piatti vegetariani e vegani anche se il veganismo è stato riscoperto solo recentemente. In sostanza – ha concluso Francesca – la cucina povera e contadina è sempre stata a base di legumi, cereali e verdure. Ora è tempo di farla conoscere anche alle nuove generazioni”.

Bisogna capire cosa ne pensano i molisani, notoriamente ghiotti di salsiccia e capocollo, ventricina e caciocavallo, al punto che le nostre leccornie sono conosciute in mezza Italia. Rinunciarci non sembra cosa facile.

foto Ansa.it