Morte di Victorine Bucci, c’è un indagato: è il compagno

L’uomo, 56 anni di Termoli, ultimo verosimilmente ad aver visto la donna viva, iscritto sul registro dalla Procura ma non in relazione all’ipotesi di omicidio. La sua iscrizione necessaria anche ai fini degli accertamenti irripetibili, i cui incarichi sono stati conferiti oggi dal Procuratore capo Ginefra e dal pm Meo. Muro di riservatezza degli inquirenti e delle parti coinvolte. Presenti agli incarichi peritali i difensori Eugenio Marinelli per la mamma di Vicky e Ruggiero Romanazzi per l’ex compagno della donna la cui panda con all’interno il suo corpo è stata ritrovata nelle acque del porto di Termoli.