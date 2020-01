Molise Tour Bike, si chiude con il botto la campagna tesseramenti

La Molise Tour Bike riparte da dove aveva terminato. Vincendo. Già, perché se il buongiorno si vede dal mattino allora la strepitosa campagna tesseramenti per la nuova stagione nero-giallo-fluo lascia ben sperare. Tra conferme e nuovi innesti, il team del presidente Gennarelli punta sicuramente ad un’altra stagione da protagonista.

Sono cinquanta gli atleti che hanno aderito al progetto Molise Tour Bike tra cui spiccano gli ingressi di Caroselli e Pensato tra gli uomini e della Di Domenico tra le donne, ma soprattutto le riconferme dei big con Bettini, Cardillo, Amorosa, Primiani e Centofanti a testimonianza che la società nero-giallo fluo mira a bissare e se possibile migliorare, i successi ottenuti nell’ultimo anno di attività non solo in Molise ma anche in ambito nazionale.

Anche quest’anno sono stati tesserati atleti di tutta la regione a conferma della voglia di dare vita ad un progetto sportivo itinerante e senza alcun provincialismo. La squadra, dunque, scalda i motori in vista dell’esordio previsto il 1 marzo nella Gran Fondo di Termoli, primo appuntamento di un calendario fitto di impegni e si spera anche di soddisfazioni. Per cementare il gruppo e lavorare ancora di più di squadra la società ha previsto un calendario di collegiali che vedranno gli atleti della Molise Tour Bike allenarsi in gruppo in vista degli impegni ufficiali.

“Siamo pronti per affrontare al meglio questa nuova importante stagione – spiega il presidente-atleta Gennarelli – consapevoli che nello sport ripetersi è sempre difficile ma anche convinti delle nostre possibilità. Sappiamo che ci attendono impegni duri e avversari di spessore difficili da superare. Lavoreremo per portare il più in alto possibile questi colori e il nome della nostra regione. Siamo convinti che con il lavoro, la costanza e il cuore possiamo arrivare lontano come già avvenuto negli ultimi anni. Un ringraziamento va a tutti i nostri sponsor che per il settimo anno consecutivo ci sostengono e rendono possibili i nostri sogni, quelli di regalare alla nostra regione ancora tantissime soddisfazioni”.