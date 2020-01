Le previsioni in Molise

DOMENICA 5 Piove oggi su gran parte del territorio regionale: l’aria fredda di origine balcanica porterà cattivo tempo e calo termico in Molise almeno fino al tardo pomeriggio quando sono attese schiarite. Campitello Matese e i rilievi altomolisani come Capracotta saranno innevati poi, anche lì, tornerà il sereno sebbene le temperature resteranno molto basse ovunque. Freddo intenso, prima umido poi più secco, a Campobasso, fino a meno 7 gradi sul Matese, va meglio sulla costa dove si sfioreranno i 10 gradi a Termoli nelle ore centrali della giornata anche se i venti soffieranno più forti. Agitato il mare Adriatico.

LUNEDÌ 6 Epifania soleggiata ma fredda. Il sole oggi splenderà su tutto il Molise eccetto per qualche innocua velatura nell’area frentana. Sono previste temperature molto basse: ad eccezione del venafrano e del basso Molise non si andrà sopra lo zero in nessun comune della regione toccando anche meno 10 gradi in montagna. Se il tempo oggi sarà più asciutto rispetto a domenica, il clima resterà ventoso e freddo.

MARTEDÌ 7 Ancora una giornata di sole sul Molise: locali addensamenti solo nella provincia di Isernia ma senza pioggia. L’ondata di gelo lascerà sotto zero tutto il Molise centrale fino ai rilievi frentani e appenninici anche se un piccolo rialzo termico, grazie a un campo di alta pressione, è previsto. In serata ci sarà un peggioramento con cieli coperti e nuvolosi.