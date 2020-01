Sono stati raccolti 3mila e 200 euro per la ricerca per la lotta contro il pancreas grazie alla speciale settimana indetta da Miramed Travel e, in particolare, con la serata milonga dedicata a David Tirolese, che proprio un anno fa morì a causa di questo terribile male.

“La Miramed Travel e l’Associazione Soltango ringraziano di cuore le numerose persone che hanno partecipato. È stato commovente vedere come molta gente si è unita a questa iniziativa dimostrando tanto affetto e calore”.

La serata Milonga dedicata a David a Villa Livia, poi, è stata un concentrato di emozioni, abbracci e solidarietà. In tanti hanno voluto partecipare, stretti nel ricordo di David. Lo hanno fatto con discrezione, contenendo le forti sensazioni che la serata non ha potuto non suscitare.

Immancabili i ringraziamenti per quello che è stato un momento speciale: “Un grande ringraziamento va sicuramente al proprietario di Villa Livia Massimo che ha dato la possibilità di organizzare questa bella iniziativa. Oltre alla location, tante altre forze e persone si sono rese disponibili per rendere questa serata unica: la fotografa Chiara che si è occupata della realizzazione del video, il grafico Roberto che ha realizzato la comunicazione dell’evento, il Tj Daniska e i maestri di tango che hanno allietato la serata, le varie associazioni di tango che hanno partecipato anche da comuni più lontani, la famiglia, gli amici di sempre, i tanti clienti Miramed che non potendo partecipare alla serata sono passati in agenzia per dare il loro contributo e sostegno alla ricerca”.

La somma che è stata raccolta è di 3200 euro e, come anticipato da Primonumero, sarà devoluta all’associazione Nastro Viola.

“Grazie a tutti voi per questo risultato. Ci auguriamo che questo piccolo contributo unitamente ad altri possa permettere alla ricerca di fare passi importanti per il nostro futuro”.