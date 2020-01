Una tradizione che si rinnova a Termoli ormai da 12 anni: il tuffo di Capodanno, anche in questo primo giorno del 2020, non poteva mancare.

Si sono dati appuntamento in spiaggia sul Lungomare Nord alla 11.15 per arrivare pronti al tuffo di mezzogiorno. E anche quest’anno in tanti hanno partecipato. Molti, moltissimi i curiosi che hanno voluto assistere ed immortalare il momento. Un rito collettivo di buon augurio per l’anno che verrà. Oltre 30 i partecipanti, temerari del freddo che con incredibile entusiasmo non hanno voluto rinunciare allo speciale tuffo nonostante le temperature stamane fossero oltremodo proibitive.

Un sole bellissimo ha accompagnato la prima mattinata dell’anno e il termometro segnava circa 12 gradi, ma il vento sferzante faceva abbassare notevolmente la percezione della temperatura. L’impatto – come ci ha raccontato Pasqualino Di Vito, uno degli indefessi organizzatori sin dall’esordio – è stato forte già quando, scesi in spiaggia, ci si è cominciati a spogliare e a tentare di scaldarsi alla meno peggio.

Poi la foto di rito e, allo scoccare delle campane della Cattedrale alle 12 in punto, il tuffo. Uomini, ragazzi, l’immancabile ‘Spiderman’ e anche due donne (l’anno scorso ci fu una sola) hanno sfidato le acque gelide e si sono fatti lo straordinario bagno. Poi di nuovo a riva e poi ancora un altro tuffo. Infine il buffet con pizzette, the caldo e l’irrinunciabile spumante per brindare assieme al nuovo anno.

Termolesi ma non solo perché, come negli anni scorsi, c’erano anche persone venute da fuori, alcuni neofiti. A testimonianza che sempre più persone trovano irresistibile l’idea del bagno di Capodanno. Presenti anche, per precauzione, i volontari della Croce di San Gerardo. Ma la sana euforia è stata l’unica controindicazione.

Una ‘pazzia’ nata per gioco e volendo ‘emulare’ le tante altre città italiane dove questo appuntamento si ripete ormai da anni. Ormai anche Termoli è tra queste e del tuffo di Capodanno non se ne può più fare a meno. Chiediamo a Pasqualino se ci sarà anche il prossimo anno: “Assolutamente sì”.