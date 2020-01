Campobasso

Meno plastica a scuola, consegnate altre borracce in acciaio agli alunni

Questa mattina l'iniziativa con gli alunni dell'istituto D'Ovidio, nei plessi di Piazza della Repubblica, via Gorizia e via Berlinguer. "L'utilizzo delle borracce da parte degli alunni, in sostituzione delle bottigliette usa e getta, consentirà il risparmio di oltre centomila bottigliette di plastica per l'intero ciclo scolastico", riferiscono dal Comune di Campobasso