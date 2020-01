Magnolia Campobasso a caccia del blitz a San Giovanni Valdarno

Lo start alla seconda metà della regular season. Il via al girone di ritorno, ulteriore passaggio d’avvicinamento verso quella che sarà la fase decisiva della stagione: i playoff. In un gennaio dai diversi incroci di spessore, La Molisana Magnolia Campobasso inizia ben presto la serie degli incroci che potranno dare una fisionomia più precisa al proprio percorso nel girone sud del torneo cestistico di A2 femminile. Lo farà sul parquet del quintetto toscano del San Giovanni Valdarno, in quella che è ormai divenuta una classica per la categoria.

QUALITY TEST “Senz’altro – riconosce il trainer dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli – si tratta di una gara che ci consentirà di capire meglio le nostre potenzialità complessive. È il primo appuntamento di una nuova fase della stagione, che poi ci proietterà verso il momento clou del campionato. Peraltro, in quest’avvio, avremo diversi scontri rilevanti fuori casa, il che senz’altro ci darà delle indicazioni potenziali non da poco”.

PROFONDITÀ TOTALE Di fronte a loro, le magnolie troveranno un’antagonista che ha sì perso l’ala argentina Macarena Rosset (lunedì c’è stata la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale tra l’esterna sudamericana ed il club), ma che – alle dipendenze di coach Altobelli – può contare su un roster profondissimo con esterne del calibro di Rosellini, Missanelli, Pieropan ed Ada De Pasquale (ex di giornata, al pari, sul versante campobassano, di Lucia Di Costanzo) e lunghe di sostanza come Bona, Manfrè ed Egwho.

“Hanno tutte giocatrici di livello – aggiunge Sabatelli – con diverse armi in grado di incidere sulla contesa e la loro attuale posizione in classifica (settima piazza a quota quattordici punti: otto in meno delle campobassane, ndr) non è affatto veritiera perché, nella prima metà della stagione, hanno avuto quasi tutti gli scontri diretti fuori casa. A mio avviso, invece, lotteranno sino alla fine per provare a centrare l’obiettivo più prestigioso”.

PRECEDENTE SETTEMBRINO All’andata, lo scorso 28 settembre, le rossoblù ebbero la meglio sulle proprie avversarie per 77-70 al termine di una gara di grande intensità offensiva.

“Era una gara che arrivava subito dopo il precampionato – precisa il tecnico delle magnolie – ed aveva un sapore particolare. Ora si confronteranno due squadre dalle evoluzioni differenti che faranno di tutto per portare a casa il referto rosa così da aumentare le proprie convinzioni nella corsa al salto di categoria. Con certezza, però, dovremo misurarci con loro all’insegna della serenità, nella consapevolezza che, a fronte di tante soluzioni potenziali, non sarà semplice affrontarle”.

GRUPPO IN SALUTE Dalla loro, però, i #fioridacciaio potranno contare sull’entusiasmo figlio del ‘titolo d’inverno’ conquistato e su di una condizione fisica nel complesso soddisfacente. La pivot Lucia Di Costanzo, alle prese con una problematica fisica nell’ultimo periodo, è in pieno recupero “ma – prosegue Sabatelli – non sarà rischiata nella circostanza”. Ancora in convalescenza dalla frattura al malleolo è, invece, l’under Giorgia Amatori.

STRATEGIE DA ATTUARE Per le campobassane le consegne, in vista della gara, sono ben chiare. “Difensivamente – chiosa lo stesso coach delle rossoblù – dovremo limitare le loro bocche da fuoco, mentre a livello offensivo dovremo continuare a giocare d’insieme come avvenuto nelle ultime gare, cercando il giusto equilibrio tra soluzioni perimetrali ed iniziative nell’area”.