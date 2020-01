Grave incidente nel pomeriggio di oggi 3 gennaio sulla statale 87 all’altezza dell’ingresso per il distributore di metano. Nella corsia che va in direzione Termoli una Peugeot 406 di colore grigio è finita contro le barriere di protezione. Una persona è rimasta ferita in maniera seria, altre due in forma lieve. Sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

La statale 87 è interrotta allo svincolo per Pantano Alto, davanti a Cannito marmi, con verso uscita obbligatoria. Camion e auto quindi costretti a uscire verso Pantano Alto/inversione di marcia, con inevitabili rallentamenti e disagi.

Sono 4 le persone che erano all’interno della macchina, tutti uomini, di cui uno illeso e due feriti in maniera lieve, mentre un altro ha riportato le ferite più importanti con trauma toracico e trauma cranico. Tutti i feriti hanno fra i 50 e i 60 anni e sono albanesi.

L’auto ha sbandato finendo prima contro le barriere di protezione sul lato destro della strada, superando quindi l’aiuola allo svincolo per poi schiantarsi contro l’altro guard-rail poco distante dallo svincolo per la Statale 16.

Le cause sono da ricercare in una possibile distrazione o addirittura in un colpo di sonno improvviso. Non risulta infatti che siano coinvolti altri mezzi.

Dopo l’investimento mortale di stamane in zona ospedale, costato la vita ad un’anziana signora di 70 anni tragicamente falciata da un’auto, nel primo pomeriggio questo nuovo sinistro, stavolta sulla statale Sannitica e per fortuna con conseguenze meno gravi.