Lasciate stare le Hawaii, non pensate nemmeno a Budapest o San Francisco. Fra i luoghi che dovete visitare nel 2020 c’è il Molise. Lo dice il New York Times, mica pizza e fichi.

Il popolare giornale americano, ormai chiaramente innamorato della nostra regione dopo gli speciali dedicati alla Transumanza, ha pubblicato nelle scorse ore sul suo sito la lista dei 52 luoghi imperdibili in quest’anno appena iniziato: strano ma vero, al 37esimo posto figura proprio la nostra regione.

Una classifica in cui spicca Washington, anche qui un po’ a sorpresa, assieme a località ben più pubblicizzate, dalle Bahamas a Parigi, da Cracovia all’Egitto.

Ma il Molise fa addirittura meglio di Copenaghen o di Minorca, della Mongolia o del Mount Kenya. Il Molise viene descritto come terra incantata, fuori dalle mete convenzionali e dai posti più affollati. Nel trafiletto firmato da Ondine Cohane, la nostra regione viene riempita di elogi. “Mai sentito parlare del Molise? Nemmeno molti italiani” esordisce con una punta di sano sarcasmo il pezzo del Nyt.

Non manca nulla. La storia “insediamenti romani come Sepino”, i paesaggi costieri “Termoli, città con vista sull’Adriatico e il Castello Svevo”, le montagne “Campitello e le sue ampie piste per sciatori”, natura e tradizione “le vie della transumanza, antiche strade di collegamento fra Abruzzo e Puglia”, tradizioni come “la Ndocciata nel periodo invernale e la Carrese di Ururi in primavera”. E speriamo che non si offendano a San Martino in Pensilis o Portocannone.

Il New York Times invita poi a mollare l’auto e scegliere il treno, ma sempre in chiave turistica per vivere l’esperienza della Transiberiana da Sulmona a Isernia. Il lei motiv è sempre quello, un territorio nel quale storia e natura si miscelano perfettamente. Manca forse il riferimento che sta più a cuore a molti molisani, quello della buona cucina. Magari una sorpresa lasciata a chi sceglierà di visitare il Molise.