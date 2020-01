Lunghe code in via delle Frasche: operai al lavoro per la fibra ottica

Ingorghi, lunghe code e diversi minuti di attesa. Gli automobilisti che sono costretti o scelgono di percorrere via Delle Frasche devono munirsi di pazienza. Da questa mattina, 2 gennaio, infatti, sono in atto i lavori per la fibra ottica, che interessano l’intera città ormai dallo scorso mese di luglio, da quando cioè l’amministrazione comunale di Campobasso, prima con Antonio Battista poi con Gravina, ha affidato i lavori alla Open Fiber per far arrivare direttamente nelle abitazioni internet veloce.

L’opera è partita dalla zona Nord del capoluogo e sta ora proseguendo su più direzioni e allargando in quasi tutti i quartieri. L’obiettivo dichiarato è di terminare i lavori entro il 2020: fibra ottica fino ad 1 gigabit al secondo su tutta Campobasso. Si parla di un collegamento in banda ultra larga di oltre 16mila unità immobiliari attraverso una nuova rete di 40 chilometri. L’investimento è totalmente a carico della società ed ammonta ad oltre 5 milioni di euro.

Disagi, dunque, inevitabili considerando la carreggiata molto stretta soprattutto dall’incrocio semaforico a quello con la parte più verde di via Delle Frasche. Gli stessi operai hanno indirizzato il traffico imponendo il senso unico alternato rispettando le luci dei semafori. Insomma, chi avesse fretta per un servizio urgente farebbe meglio a pensare a un percorso alternativo. D’altronde, bisogna avere un pizzico di pazienza momentaneo.