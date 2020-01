Lo spettacolo suggestivo dei ‘tre soli’ immortalato a Termoli

Giunge da Termoli l’immagine, suggestiva, di tre soli. Un lettore ha immortalato il particolare evento, decisamente raro. Nella foto, scattata da uno smartphone, oltre alla triade di luce solare si vede anche, sullo sfondo, la luna piena.

Il fenomeno è conosciuto come parelio e si forma in particolari condizioni: l’atmosfera deve essere stabile, ci deve essere molto vapore e la luce deve modellarsi su cristalli di ghiaccio. Nessuna stranezza, in quanto si tratta solamente di un fenomeno per metà ottico e per metà atmosferico, raro ma più facilmente visibile all’alba o al tramonto. Oltre che con il nome di parelio, il fenomeno è nato anche come “cani solari”.

La sensazione di vedere 2 dischi solari in più ai due lati del solo è una conseguenza della rifrazione dei raggi solari sui cristalli di ghiaccio di cui sono costituite le nubi cirriformi.

In ogni caso, un gran bello spettacolo che la natura ci ha regalato.