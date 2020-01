Si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 11 gennaio, a Termoli l’evento Giocattoli in MoVimento organizzato dal M5S per veicolare il valore dello scambio.

Con un banchetto in via Adriatica, sul Corso Nazionale, gli attivisti e alcuni dei rappresentanti eletti in Consiglio comunale hanno accolto i tanti che hanno voluto lasciare libri e giochi non più utilizzati, per prenderne altri in cambio. E sono stati in tanti, a giudicare dalle foto.

Foto 3 di 3





‘Riciclo, riutilizzo, scambio’: queste le tre parole chiave dell’evento che si rinnova ormai da qualche anno.

“Tre parole – dicono dal Movimento – che rappresentano tre azioni fondamentali che tutelano l’ambiente e che riguardano la sfera sociale”.

Rinviata a causa del maltempo, l’iniziativa che avrebbe dovuto tenersi il giorno dell’Epifania ha comunque raggiunto il suo scopo, meritorio.