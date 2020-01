Torneranno nella disponibilità dell’Istituto Tiberio le antenne radar poste sul tetto del vecchio Istituto Nautico di Termoli.

“Grazie alla disponibilità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – fa sapere la scuola -, nello spirito di collaborazione tra le Istituzioni pubbliche, il personale del Corpo di Campobasso e del Distaccamento di Termoli, provvederà con l’autoscala alla rimozione delle due antenne radar, installate ad un’altezza di circa 25 metri, nella vecchia sede dell’Istituto Tecnico Nautico di Viale Trieste ed alla loro riconsegna all’Istituto “Tiberio”.

L’intervento è previsto venerdì 24 gennaio, condizioni meteo permettendo e a partire dalle 9.30.

La Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “Boccardi – Tiberio” Maria Maddalena Chimisso esprime “il più vivo apprezzamento per la sensibilità che ancora una volta caratterizza l’operato dei Vigili del Fuoco e che in questo caso permetterà all’Istituto di riappropriarsi di strumentazioni che conservano la loro validità didattica pur in presenza dei nuovi simulatori. Un ringraziamento anche all’Amministrazione comunale per il supporto garantito per la riuscita dell’iniziativa”.