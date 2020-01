Lavori in corso, senso unico alternato in via IV Novembre per 20 giorni

Venti giorni di senso unico alternato regolato da semafori mobili. In via IV Novembre, fino alla fine del mese di gennaio, saranno in atto lavori che non permetteranno il normale flusso di traffico. Da domani, 10 gennaio, infatti, saranno installati impianti semaforici per la circolazione che, si spera, possa arrecare meno disagi possibile.

In effetti, si parla di una zona che soprattutto nelle ore di apertura e chiusura delle scuole è molto frequentata non solo da chi vi risiede ma anche dai tanti che decidono di utilizzarla in alternativa a via XXIV Maggio. Per la precisione, si va dalle ore 7.00 del 10 alla mezzanotte del 31 gennaio.

Il tutto, per permettere alla ditta ‘E-distribuzione’ di Campobasso di effettuare lavori di scavo per il potenziamento della linea ‘bassa tensione’. Si va dall’ex comando dei vigili del fuoco (nei pressi della pasticceria, ndr) a salire.