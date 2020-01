Laurea in Tecnologie e gestione dell’innovazione per Luca Ianiri

Un percorso di studi affrontato con impegno, sensibilità e consapevolezza. Luca Ianiri ha conseguito la Laurea magistrale in Tecnologie e gestione dell’innovazione all’università Sapienza di Roma. Ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo “Internet of things applicato alle emergenze”, relatore prof. Francesco Bellini. A Luca congratulazioni vivissime dalla sua famiglia e da tutti gli amici con un in bocca al lupo per il prosieguo del suo percorso professionale.