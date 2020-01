L’arbitro termolese Luca Massimi dirigerà Napoli-Perugia di Coppa Italia

Anche in Molise c’è attesa per la gara di questo pomeriggio alle 15 allo stadio San Paolo fra Napoli e Perugia, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio. E non solo per i tanti tifosi della squadra di Gattuso che risiedono nella nostra regione, bensì perché la partita avrà un direttore di gara molisano.

Si tratta del termolese Luca Massimi, giovane fischietto che nella scorsa stagione ha esordito in serie A in Sampdoria-Cagliari del febbraio 2019.

A lui il designatore Rizzoli ha affidato il compito di arbitrare il match in gara secca, da cui quindi dovrà uscire il nome della squadra qualificata ai quarti di finale della competizione nazionale. Per Massimi quindi un test importante, dopo aver diretto quest’anno in serie B ed essere stato più volte Quarto uomo nella massima serie.

Per il Napoli sicuramente una gara da non sbagliare dopo il pessimo girone d’andata in campionato, mentre gli umbri che militano in serie B, arrivano a questa sfida senza alcuna pressione.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2 e in streaming su RaiPlay. C’è da scommettere che saranno tanti i molisani che guarderanno la partita con particolare interesse.