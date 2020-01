L’Air basket torna al successo: travolta Mosciano per 68-43

Torna a sorridere l’Air basket Termoli che questo pomeriggio, 26 gennaio, ha superato in casa per 68-43 l’Olimpia Mosciano nel quinto turno del girone unico di serie C Silver Abruzzo/Molise di pallacanestro.

Si tratta di un grande risultato per Marinaro e compagni, considerando che alla vigilia del match Mosciano li precedeva di quattro lunghezze in classifica.

Eppure le prime battute avevano fatto temere un’altra debacle per la squadra di coach Corbo. Alla prima sirena infatti gli ospiti erano avanti di cinque punti. Dal secondo periodo però bella reazione dei termolesi che hanno preso il comando.

Decisivo è stato il quarto periodo che ha visto l’Air basket mettere in grande difficoltà l’attacco dell’Olimpia Mosciano, tanto che nell’ultimo periodo gli abruzzesi hanno segnato appena 4 punti.

Con questo successo l’Air Basket Termoli sale a quota 16 punti in classifica, sempre al quinto posto.

Ha osservato un turno di riposo, come da calendario del torneo, l’altra termolese che milita in serie C Silver, vale a dire l’Airino.