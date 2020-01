“Il problema è in via di risoluzione: Molise Acque mi ha appena chiamato per annunciarmi di aver individuato la rottura”. La sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, tranquillizza la cittadinanza che da un giorno era praticamente senza acqua a causa di un disservizio relativo alla condotta dell’ex Erim, ora Molise Acque.

In pratica, come spiega la stessa prima cittadina, “a causa di questo problema al nostro Comune arrivava un quinto dell’acqua di cui di solito disponiamo”. È chiaro che i disagi sono stati molteplici per la popolazione. Per questo, Lallitto ha deciso di chiudere le scuole nella giornata di oggi, 20 gennaio: “Onde evitare problemi di igiene e sanità pubblica, ho deciso di chiudere gli istituti scolastici che non dispongono dell’autoclave”.

E bisogna pure aggiungere che molti, tra studenti e insegnanti, non sono del posto ma provengono da centri limitrofi: si parla una popolazione scolastica di circa 500 persone. I cittadini si sono dovuti armare di pazienza in queste ore, da quando il flusso è stato drasticamente ridotto alla completa interruzione dello stesso. Come spiegava nelle scorse ore la sindaca, “le nostre riserve non sono riuscite a sopperire alle esigenze della comunità”.

Come detto, la situazione va normalizzandosi: “L’acqua tornerà entro le 13” aggiunge la sindaca. Entrando nei dettagli, il 18 gennaio era arrivata ai sindaci della zona (Provvidenti, Casacalenda, Bonefro, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Montorio nei Frentani, Larino, Montelongo, Rotello) la comunicazione da parte dell’ente che annunciava la sospensione del flusso idrico “a causa dei lavori di riparazione della condotta idrica dell’Acquedotto Molise Destro nel tratto serbatoio Colle Impiso-Femmina Morta”.

Si preannunciava la riparazione entro qualche ora, ma il problema si è protratto per un altro giorno e mezzo. Il perché è presto detto: si è verificata un’altra rottura che proprio questa mattina, 20 gennaio, è stata individuata e i lavori sono tuttora in corso.

FdS