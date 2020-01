L’Italia è sempre più tecnologica, e, come altri paesi nel mondo, si è adeguata ai cambiamenti in atto su questo fronte.

Uno dei fattori più importanti rispetto alla reazione di un Paese rispetto all’avanzamento del settore tecnologico è di certo la risposta verso l’utilizzo attivo del web, uno strumento che, al giorno d’oggi, consente di svolgere online praticamente tutte le principali attività della vita quotidiana, dall’uso dei servizi allo shopping, dalle relazioni interpersonali – su cui, oggi, dominano i social – fino alla sfera del divertimento e dell’entertainment.

Ecco dunque i dati rilevati e diffusi dall’Istat nel rapporto “Cittadini, imprese e Ict”, i quali mettono in evidenza come ci sia stata una crescita nell’utilizzo del web da parte degli utenti italiani, con un aumento di percentuale della quota di famiglie dotate di una connessione a Internet, che è passata dal 71,7 per cento al 75, 1 per cento . Sono cresciute, nel periodo temporale considerato dalla ricerca, anche le famiglie che hanno a disposizione una connessione attraverso la banda larga: nello specifico la crescita percentuale è passata dal 70,2 per cento al 73,7 per cento.

Le differenze interne all’interno dello Stivale sono dovute a diversi fattori socioculturali, come dimostra lo stesso studio, il quale specifica che:

le famiglie che si connettono di più al web hanno al proprio interno almeno un minorenne

le famiglie con meno accesso alla connessione sono quelle composte da ultrasessantacinquenni

Internet è utilizzato per la maggioranza da persone comprese tra i 15 e i 24 anni di età (oltre il 94 per cento)

il Nord del Paese è più attivo (72,3 per cento) rispetto al Sud e alle isole (62,2 per cento)

9 utenti su 10 si connettono a Internet attraverso i dispositivi mobili, come lo smartphone

Ma quali sono le attività più gradite dagli italiani che si connettono quotidianamente a Internet?

Innanzi tutto è da considerare il dato relativo all’e-commerce: secondo i dati di We Are Social e Hootsuite (contenuti nel Report Digital 2019) infatti, due italiani su tre acquistano o pagano online, e oltre il 40 per cento di essi effettua compere tramite i propri dispositivi mobili.

Si tratta di un approccio all’acquisto che probabilmente risente di molti fattori, dalla velocità di utilizzo del mezzo alla praticità, passando per le promozioni e gli sconti online, specialmente in determinati periodi dell’anno.

Importante è anche l’utilizzo delle varie piattaforme social, con 35 milioni di italiani attivi, e un tempo medio di due ore quotidiane impiegate in questa attività.

Internet è la scelta preferita dagli internauti anche per quanto concerne il vasto campo dell’intrattenimento. Secondo i dati del Report di cui sopra, infatti, il 92 per cento degli italiani guarda video in streaming su Internet, mentre il 16 per cento gioca live su internet e il 5,4 per cento guarda i campionati di e-sports.

A questo ultimo dato – che rivela un’attenzione particolare degli italiani per lo sport – è in qualche modo connesso anche quello relativo alle scommesse sportive online visto che, secondo Agimeg, soltanto nell’agosto 2019 c’è stata una spesa in crescita del settore pari al 12,6 per cento. Un dato che pare essere confermato dal riscontro numerico degli operatori in circolazione, nonché dei siti comparativi ai quali gli utenti si rivolgono per capire quali sono i migliori siti di scommesse in Rete.

In ogni caso, a fronte di un accesso sempre più corposo degli italiani a Internet, corrisponde anche una certa consapevolezza nella scelta di navigazione nonché negli eventuali acquisti o adesioni ai servizi. Sono sempre di più infatti gli utenti che si informano su blog, siti di comparazioni di prezzi, forum e portali di vario genere, così come quelli alla ricerca del prezzo più vantaggioso o della promozione imperdibile.

Prospettive per il futuro… all’insegna dell’innovazione

Per tutti questi motivi anche gli addetti ai lavori devono organizzarsi per offrire agli utenti – sempre più consapevoli e informati – servizi efficienti, performativi e vantaggiosi.

A questo proposito, pare che le principali compagnie si stiano preparando alla costruzione di reti di ultima generazione per il 2020. La tecnologia del 5G riguarderà in particolare le comunicazioni mobili, compreso l’intrattenimento attraverso gli smartphone, rigorosamente in alta definizione.