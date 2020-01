La bella notizia: il cane aggredito da un branco e salvo per miracolo è stato adottato

Red, il cane aggredito da un branco di randagi in Viale Colombo a Guglionesi e affidato a una clinica veterinaria, è stato adottato. Dopo gli appelli delle volontarie di zampe nel Cuore Onlus, che hanno soccorso l’animale e si sono impegnate in prima persona per la sua guarigione, la buona notizia: l’animale finirà a casa di una persona che adora i cani e che ha già Kara, un femmina che praticamente sembra la gemella di Red, come si vede qua sotto.

Dunque appena terminati gli interventi di medicazione e ricucitura delle ferite procurate dai morsi di altri animali, il “gigante buono” come lo chiamano a Guglionesi saluterà il Molise e partirà alla volta della sua nuova famiglia. Una storia a lieto fine, che si è conclusa positivamente grazie alla sensibilità soprattutto di Luigina e Kisela, che quando si tratta di soccorrere gli animali non si risparmiano mai. In questo caso tanti hanno contribuito al buon esito della vicenda, compresa l’Amministrazione che si è occupata delle spese mediche.