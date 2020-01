La Befana scende dal cielo: la festa per i bambini è coi vigili del fuoco

Si caleranno dalla scuola Principe di Piemonte con corda e imbracatura per portare ai bambini dolci e caramelle. Saranno i vigili del fuoco del Distaccamento di Termoli a fare da Befana anche per questa Epifania 2020, terza edizione dell’evento voluto dal Comune e che vede la collaborazione anche del Lions Club Tifernus e della Misericordia di Termoli.

L’evento che chiuderà il cartellone Wintermoli degli eventi natalizi è stato presentato questa mattina 2 gennaio in Comune. “Ringrazio l’assessore Barile per aver organizzato tutto con appena 16mila euro di risorse” le parole in apertura del sindaco Francesco Roberti.

Michele Barile ha invece commentato con soddisfazione il buon andamento del Capodanno in piazza. “Non ci sono stati incidenti né danni, solo divertimento”.

Quindi i vigili del fuoco hanno illustrato l’evento della Befana. L’ingegner Giuseppe Petrone, responsabile regionale dei vigili del fuoco, ha ricordato come “il rapporto che abbiamo con l’utenza è fondamentale”. Il capo distaccamento Angelo D’Ippolito ha precisato che “l’attività rientra in quelle di addestramento e mantenimento”. L’operatore Angelo Colaiacovo, cioè colui che si calerà dalla vetta del plesso di piazza Monumento portando dolci e caramelle, ha precisato che “la Befana scenderà assicurata da una corda e con l’ausilio dell’autoscala”.

L’ex capo distaccamento Aldo Ciccone, da poco in pensione, ha rivelato che “l’evento della Befana è sempre stato un mio pallino. Prima però non avevamo le competenze per farlo, ora sì”.

Appuntamento dalle 12, ma un’ora prima circa “noi della Misericordia saremo in piazza per informazioni e dimostrazioni sulla disostruzione delle vie aeree, specie per i bambini” ha fatto sapere la volontaria Patrizia Colantuoni. Infine Paolo Panichella dei Lions Club Tifernus. “Ci occuperemo dell’acquisto di dolci e caramelle per l’evento” ha dichiarato. Non resta che sperare in un meteo clemente, perché in caso contrario l’evento sarà annullato.