Kick Light, pioggia di medaglie per gli atleti di De Palma

Una medaglia d’oro, due d’argento e due di bronzo ieri, domenica 12 gennaio a Velletri, in provincia di Roma, per la scuola di kung fu del maestro molisano Carmine de Palma, con atleti provenienti dalle palestre di Termoli, Petacciato e Vasto.

Le medaglie sono state conquistate alla prima tappa del campionato interregionale della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai e Savate nella specialità del Kick Light.

Questi, nel dettaglio, i risultati: oro per Manuel Caruso, argento per Michele Di Biase e Angelo Zucaro, bronzo per Mattia Spalletta e Giuseppe Berchicci.

A questi si aggiungo anche Alessio Coppa e Michele Foia che hanno accumulato punti per la seconda fase. Alle fasi successive, oltre agli atleti gemellati del Team Del Core, anche Lisa Fiore e Rebecca Coppa.