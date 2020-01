L‘Elvis Presley molisano si accinge a vivere un nuovo anno denso di concerti.

Il 2019 si è chiuso per Joe Bavota con due ultime tappe: l’11 dicembre si è esibito nella sede centrale di Amazon di Roma e l’ultimo dell’anno in Germania, sulla Baviera e, nello specifico, nel pressi del lago di Tegernsee.

Foto 2 di 2



Il ‘suo’ 2020 in musica inizierà invece a Torino dove si esibirà in tour dal 20 al 29 presso il Lingotto Fiere per poi proseguire con “That’s America” in città come Napoli, Bologna, Roma, Massa Carrara, Udine. Nel frattempo sta lavorando alacremente con lo sponsor per i preparativi della “New Tour 2020” con diverse novità quali il ritorno dell’abito Aloha del 1973 ma anche con l’arrivo della nuova limousine anni ’70, una degli ultimi modelli usati da Elvis tra il ’70 ed il ’76 che presto girerà in Elvis style per le strade delle città nei concerti.

Inoltre, lo sponsor è al lavoro per portare un mega concerto-evento a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti come già accennato sui social. Quindi si riparte da Torino anche grazie allo sponsor che ha rinnovato la sua fiducia per il secondo anno consecutivo fornendo divise, gigantografie ma anche mezzi per gli spostamenti oltre a sponsorizzare il concerto memoriale 2020 che si terrà quest’anno, dopo il successo di Andora del 16 agosto 2019, al porto di Manfredonia. “Si ringrazia fin d’ora la “Samples” di Monica e Paolo Declame con sede ad Asti per essere anche quest’anno lo sponsor. Oltre ad essere sponsor, insieme al fratello, Monica recita anche come attrice sul palco per il secondo anno consecutivo nel ruolo di Priscilla Presley, oltre ad essere Art Director per lo spettacolo 2020 che si preannuncia sfavillante”.

Il 29 gennaio ci sarà l’incontro con i musicisti per definire le novità organizzative ed iniziare le prove. Tutti riconfermati: Santino Stinziani alla chitarra, Diego Stinziani alla batteria, Adele Fabiani al sax. Per quanto riguarda coro e basso ci saranno delle new entry le cui identità verranno svelate successivamente. Il responsabile del gruppo per il sesto anno consecutivo resta il maestro, nonché fidato amico, Salvatore Lanciano. Rinnovato anche il service audio luci che da quattro anni segue la tour Sebastiano D’Agostino.

Il 2020 sarà quindi pieno di tappe italiane ed europee. Il giorno degli innamorati, il 14 febbraio, Elvis si esibirà a Gyor in Ungheria nel resort “La Dolce Vita” di Daniele Carrera. Il 31 dicembre 2020 Joe/Elvis è stato già riconfermato presso il lago di Teghernsee a Monaco di Baviera, in Germania.

Nel mese di aprile verranno pubblicate anche le prime date dei concerti estivi dove non mancheranno alcune tappe in Molise oltre a quelle nazionali. Si può qui solo preannunciare un ritorno, dopo anni di assenza, a Guglionesi e a Campomarino Lido.

Tutti a lavoro quindi per portare anche quest’anno un degno concerto di Elvis Presley che ricordi il mito e la grandezza di uno dei più grandi interpreti della musica mondiale che Joe Bavota cerca sempre di far rivivere con i concerti, con le sue apparizioni alla TV, alla radio e sui social dove viene sempre seguito con affetto da tutti i suoi fan. Tra l’altro ci sarà anche un ritorno di Joe Bavota nelle vesti di Elvis sulle reti nazionali, ma per adesso non può svelare nulla.