Istituto Boccardi-Tiberio, open day per conoscere l’offerta formativa

Si terrà sabato 18 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, l’open day dell’Istituto di Istruzione superiore “Boccardi – Tiberio” di Termoli.

Si tratta di un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’ampia offerta formativa della scuola, ma anche per visitare i numerosi laboratori (come quello di Fisica, Chimica, Informatica, Lingue, Laboratorio con banchi mobili), la biblioteca, la palestra e le aule multimediali che caratterizzano l’Istituto di via De Gasperi.

Ad accogliere gli studenti e le loro famiglie saranno i docenti e gli alunni della scuola che illustreranno i numerosi progetti, gli stage all’estero (che interessano le lingue studiate, ovvero inglese, francese, spagnolo e tedesco), i viaggi di istruzione, i progetti per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e il conseguimento dell’ECDL (patente europea del computer), il corso CAD, il corso di cultura nautica gli scambi culturali e le molteplici metodologie innovative attuate nella didattica.

Sarà dunque l’occasione per approfondire aspetti relativi alle specificità dei singoli percorsi scolastici dell’Istituto che abbraccia al suo interno molteplici indirizzi. Tra questi Turismo e Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale), con le articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” – che contempla al suo interno la possibilità di seguire il corso “Esabac”, che consente il conseguimento del diploma italiano e francese – “Sistemi informativi aziendali” e “Amministrazione, Finanze e Marketing” per quanto riguarda il Boccardi e dunque l’indirizzo tecnico economico, e “Trasporti e Logistica”, “Costruzioni, Ambiente e Territorio” per il Nautico e il Geometri.

In tale occasione si potrà inoltre conoscere anche l’offerta del Corso serale dell’Istituto della durata di tre anni che consente il conseguimento del diploma di “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con articolazione di “Sistemi informativi aziendali”.