Ingorghi al semaforo del Conservatorio. Il sindaco: “Qualche giorno e risolviamo”

Da quando è stato ripristinato l’impianto semaforico nei pressi del Conservatorio ‘Perosi’, ovvero all’incrocio tra via Trivisonno e via Principe di Piemonte, il traffico è sicuramente più ordinato ma i tempi di percorrenza nelle ore di punta sono a tratti davvero biblici. Minuti e minuti di coda prima di arrivare al semaforo e attendere con ansia il verde.

Sul tema è intervenuto direttamente il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il quale si dice “ben cosciente, e me ne scuso, del disagio che all’incrocio tra via Trivisonno e via Principe di Piemonte (zona Conservatorio) sta causando ai cittadini il funzionamento, non ancora del tutto programmato correttamente, dell’impianto semaforico, in particolar modo in alcune ore di punta della giornata”.

In pratica, il problema è dovuto all’atteso ma non ancora effettuato intervento operativo da parte di un tecnico specializzato: “Senza voler giocare ad addossare ad altre figure le responsabilità del ritardo di questo intervento operativo che necessariamente deve essere compiuto da un tecnico specializzato, posso dirvi che nostro malgrado, nonostante le rassicurazioni e le sollecitazioni anche scritte fatte pervenire come amministrazione, il tecnico che deve occuparsi della riprogrammazione dell’impianto ha spostato alla prossima settimana l’intervento da compiere”.

Dunque, bisogna aspettare qualche giorno prima che le lunghe file di auto possano smaltirsi più velocemente: “Entro qualche giorno ci sarà la completa risoluzione della vicenda. Grazie per la vostra pazienza”.