Infarto mentre va in bici, muore pensionato termolese

Un termolese di 73 anni è morto questo pomeriggio, sabato 25 gennaio, in seguito a un malore avvertito mentre andava in bici. Il fatto è avvenuto nella zona di via Maratona, non lontano dallo stadio ‘Gino Cannarsa’ di Termoli, attorno alle 16,30.

Il pensionato era solito andare in bici per spostarsi e per questo volto abbastanza familiare in città. Purtroppo questo pomeriggio ha avvertito i sintomi di quello che sembra essere stato un probabile infarto ed è caduto a terra.

Immediatamente soccorso dai passanti che hanno chiamato un’ambulanza, è morto poco dopo, proprio mentre i sanitari del 118 provavano a salvargli la vita. Sul luogo della tragedia anche una pattuglia della Polizia Municipale.