Si è salvato grazie all’intervento provvidenziale di due calciatori, in particolare il capitano della Turris Stefano Caiola, che utilizzando il defibrillatore lo ha rianimato in campo salvandogli la vita. Protagonista inconsapevole del fatto avvenuto ieri pomeriggio sul campo di gioco di Santa Croce di Magliano il noto dirigente sportivo Silvio Luciani, ex del Termoli e attualmente membro della dirigenza del Guardialfiera calcio.

E’ grazie al tempestivo intervento del giovane Caiola che Luciani è riuscito a riprendersi dopo un arresto cardiaco avvenuto nel bel mezzo dell’incontro di calcio valido per la quattordicesima giornata del girone B di prima categoria di calcio molisano.

Luciani, 64 anni, è un personaggio molto noto a Termoli e in particolare nell’ambiente sportivo dove si è sempre distinto per i modi cordiali e la professionalità. Dopo una vita spesa nel Termoli calcio, nelle ultime stagioni ha lasciato i colori giallorossi e quest’anno è dirigente del Guardialfiera. Ieri pomeriggio si trovava a bordo campo come sempre a seguire la sua squadra, impegnata a Santa Croce di Magliano quando ha avuto un infarto.

Per fortuna il capitano della Turris Stefano Caiola e un suo compagno di squadra, entrambi abilitati da Corso BLSD, non hanno avuto timore di usare il defibrillatore che era in dotazione alla formazione di casa, come per altro prescritto dalle normative della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Stefano ha quindi eseguito le manovre di defibrillazione addirittura per 5 volte fino a che Luciani è tornato cosciente. Subito dopo il 64enne è stato accompagnato in ospedale dove è tuttora ricoverato. Nei suoi confronti stanno arrivando in queste ore tantissimi attestati di stima e vicinanza e auguri di un pronto recupero.

Allo stesso tempo a Stefano Caiola, 28enne di Santa Croce di Magliano, stanno arrivando complimenti da più parti per il coraggioso e decisivo gesto di ieri pomeriggio. Lui stesso sulla sua bacheca Facebook ha scritto: “Salvare una vita è la vittoria più grande che ci sia“.