Incidente nella notte, colpite tre auto parcheggiate. Residenti preoccupati

Un grosso botto nella notte, tre auto colpite e tanta paura a Campobasso, per l’ennesimo incidente avvenuto in città. Il fatto è accaduto in via Garibaldi all’incrocio di via San Lorenzo e anche se era notte fonda, molti residenti della zona si sono accorti di qualcosa, svegliati da quell’impatto tremendo.

Stamattina la conferma, con tre auto che erano parcheggiate sul ciglio della strada e che ora risultano seriamente danneggiate, forse da qualcuno che le ha centrate ed è scappato via. Una Fiat Punto verde scuro risulta ammaccata sul lato destro posteriore e l’auto è stata sbalzata addirittura sopra il marciapiede.

Un’altra vettura ha invece i segni evidenti di un tamponamento sulla parte posteriore. I residenti si dicono molto preoccupati per quanto avvenuto e tornano a chiedere il posizionamento di un dissuasore di velocità per evitare altri incidenti anche più gravi.