Lamentele dal quartiere Porticone a causa di immondizia non ritirata da prima di Natale, secondo quanto riferiscono i residenti. I condomini delle villette di via Ancona si dicono infatti esasperati. “È dal 21 dicembre ormai che la ditta incaricata non ritira la spazzatura. A nulla sono valse le lamentele civili poste sia all’Amministrazione comunale che alla ditta Rieco”.

Secondo chi vive in quell’area “non è ben chiara la motivazione che ha indotto il comune e la stessa Rieco a sospendere il servizio. Visto il disagio a cui sono soggetti i condomini si spera almeno che il Comune non chieda i soldi della spazzatura (la Tari), altrimenti si andrebbe a pagare un servizio del quale non si è usufruito”.

Foto 2 di 2



Come da foto riportate, diversi mastelli non sono stati svuotati e i cartoni giacciono all’aperto da giorni.