Termoli

Il testimone: “Ho parlato con Victorine Bucci il 18 dicembre”. Ma in ospedale le telecamere non ci sono

Si cercano riscontri alla testimonianza di due diversi dipendenti della Asrem circa la presenza di Victorine Bucci alle 10 e 30 del 18 dicembre, giorno della scomparsa. Il portiere del Pronto Soccorso, dove si è recata la donna, ricorda che il giorno fosse il 18 perché lui il 17 non è andato al lavoro e il 16 il medico col quale ha parlato non era di turno. Ma restano ancora tanti dubbi, che il sistema di videosorveglianza avrebbe potuto chiarire. Ma in ospedale le telecamere non ci sono: sono state fatte rimuovere per ragioni di risparmio da uno dei direttori sanitari che si sono avvicendati negli anni scorsi.