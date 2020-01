Il fantasiologo Carrese incontra gli alunni della Brigida

L’Istituto Comprensivo “Maria Brigida” di Termoli ospita un incontro didattico con il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese, lo studioso che si occupa di analizzare gli aspetti scientifici, umanistici, ludici e artistici della fantasia, dell’immaginazione e della creatività.

Con i bambini della scuola martedì 14 gennaio terrà un’attività laboratoriale in cui presenterà suoi giochi (linguistici, matematici, artistici) per riflettere insieme su che cosa sia la fantasia, su come funzioni e quali siano le differenze con l’immaginazione e che cosa s’intende quando si dice ‘creatività’.

“Fantasia, immaginazione, creatività, sostiene lo studioso sul suo sito www.fantasiologo.com, hanno caratteristiche ancora poco esplorate in ambito didattico e sociale perché sono spesso indicate come sinonimi e attività volte alla sola ricreazione e svago mentale”.

Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo di professione, è saggista, musicista, autore di documentari e ideatore del Festival Fantasiologico che ospita studiosi e artisti provenienti da ogni parte d’Italia per discutere di fantasia nelle diverse discipline e nella pratica quotidiana.

Da molti anni presenta incontri in scuole di ogni ordine e grado, università, festival, librerie e carceri. A Termoli era stato nel 2018 a presentare il suo documentario fantasiologico Denti Ridenti (Ngurzu Edizioni).