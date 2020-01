Il 1 marzo a Campobasso prima competizione internazionale di danza in Molise

La Dance Cup Molise riapre le porte alla Danza Sportiva in Molise. Il 1 marzo presso il Palaunimol tornerà la competizione di danza sportiva organizzata dalla Dancing Art Molise e dai tecnici Luca Russo e Simona Trivisonno. Giunta alla quinta edizione, la Dance Cup Molise porterà con sé una grandissima novità, la licenza di competizione internazionale. Un riconoscimento importantissimo per l’associazione di danza di Campobasso, che è riuscita ad ottenere questa prestigiosa licenza concessa dalla Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva), dalla Ido (International Dance Organization) e dall’Asc, per la licenza nazionale.

Ed ora gli organizzatori si apprestano ad accogliere, anche per questa edizione, un flusso notevole di ballerini, tecnici ed accompagnatori. Come per le passate edizioni sono attese a Campobasso oltre mille persone, provenienti dall’Italia e dall’estero, tra staff tecnico, ballerini, tecnici ed accompagnatori. Le previsioni parlano di oltre 40 società partecipanti provenienti da ben 12 regioni italiane, mentre dall’estero gli ospiti arriveranno da Grecia e Slovenia. Un flusso di visitatori che ormai non spaventa più lo staff della Dancing Art Molise, composto da oltre 60 persone e abituato ad accogliere nel migliore dei modi chiunque voglia partecipare alla competizione.

Nonostante le numerose difficoltà legate soprattutto dalla mancanza di un aeroporto in regione, la Dancing Art Molise è pronta ad offrire un’accoglienza di tutto rispetto a tutti i partecipanti. L’evento sarà arricchito dalla convocazione di uno staff tecnico di primissimo livello con giudici e direttori provenienti dall’Italia, dalla Grecia e dalla Slovenia e con membri della commissione tecnica della Federazione Italiana Danza Sportiva. Ma la Dancing Art Molise, sempre attenta ad offrire un’accoglienza adeguata all’importanza dell’iniziativa, non si farà trovare impreparata. Sono già state prenotate strutture alberghiere e ristoranti e in ottica turismo sportivo, verranno organizzati tour e visite guidate presso alcune delle tantissime attrazioni storico -culturali della nostra regione.

La competizione avrà inizio alle ore 9 del mattino con le danze coreografiche e in particolare con le discipline Synchro Dance, Choreographic Dance, Latino Show e Show Freestyle. I primissimi ad aprire la competizione saranno i ballerini più piccoli dell’Under 7 e Under 11 anni, poi durante la mattinata si alterneranno i gruppi di atleti dell’Under 15 anni, dell’Over 16 anni, della categoria Open e dell’Over 35 anni.

Intorno a ora di pranzo inizieranno i primi turni dei duo Synchro Latin, Duo a tema e Latin Style, discipline che stanno avendo notevole risalto sia a livello nazionale che internazionale, con campionati italiani, europei e mondiali sempre più presi d’assalto da ballerini desiderosi di conquistare l’ambito podio.

La giornata terminerà con le discipline Street Dance (Hip Hop, Electric Boogie, Street Dance e Break Dance) e le Danze Accademiche (Modern Contemporary, Jazz Dance e Show Dance), che si alterneranno fino a sera per dare la possibilità ai competitori di ciascuna disciplina di riposarsi e riprendere le energie tra un turno e l’altro.

Durante la giornata anche le competizioni nazionali e internazionali con la possibilità di seguire i progressi dei competitori di livello amatoriale o pre-agonistico, di vedere le performance degli atleti agonisti e di ammirare le gesta dei grandi competitori di livello internazionale. Molti di questi atleti rappresentano da anni la propria nazione alle competizioni internazionali di danza ottenendo titoli e piazzamenti ai Campionati Europei e Mondiali di ciascuna disciplina.

Gli atleti in gara non saranno chiamati a offrire solo uno spettacolo degno del livello della competizione, ma anche a impegnarsi per raggiungere ottimi piazzamenti alla Dance Cup Molise. Anche quest’anno gli organizzatori hanno deciso di offrire in premio ai finalisti di ciascuna categoria il trofeo raffigurante il Castello Monforte, simbolo della città di Campobasso e da cinque anni anche della Dance Cup Molise.

“Siamo immensamente orgogliosi di organizzare la prima competizione internazionale di danza in Molise – hanno commentato gli organizzatori Luca e Simona – un riconoscimento che viene da lontano, da anni di esperienza prima con la partecipazione alle più importanti competizioni internazionali e poi come organizzatori di gara. La Dance Cup Molise ha ottenuto negli anni sempre più successo, con numeri e partecipazione che sono saliti in modo costante di anno in anno, a dimostrazione che quello che abbiamo cercato di offrire è sempre stato apprezzato dai partecipanti. Organizzare un evento così grande non è stato facile e le difficoltà organizzative non sono ancora terminate, ma siamo pronti ad offrire il meglio per far crescere la competizione, la danza sportiva e tutto il sistema sportivo regionale. E per questo dobbiamo dire ancora una volta grazie a tutto lo staff organizzativo, composto in gran parte dai genitori dei nostri ballerini, che sono sempre al nostro fianco e ci aiutano in tutto”.

Non resta altro che attendere il 1 marzo per partecipare o assistere alla Dance Cup Molise a Campobasso.