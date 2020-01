I tecnici federali a Campobasso grazie alla Nuova Pallavolo

La stagione 2019-20 procede a vele spiegate per la Nuova Pallavolo Campobasso. La seconda posizione in classifica nel Campionato Interregionale di serie D femminile con qualificazione per la fase finale di Coppa Abruzzo, la crescita del settore maschile con il coinvolgimento degli atleti nel campionato Interregionale di serie D, campionati giovanili (che partiranno a breve) e progetto Club Italia sono solo la punta dell’iceberg di un movimento che da anni è un punto di riferimento per la città.

La Scuola di Pallavolo, avendo ricevuto il prestigioso riconoscimento Certificato di Qualità Settore Giovanile Fipav-Oro, è stata selezionata per far parte del progetto federale ‘L’Italia siete Voi!’. L’iniziativa vuole avvicinare le Squadre Nazionali e i propri tecnici alle società che in ambito territoriale svolgono un’attività quantitativa e/o qualitativa rilevante con le proprie formazioni giovanili femminili.

I tecnici federali delle squadre Nazionali, Luca Pieragnoli, Oscar Maghella e Gaetano Gagliardi saranno a Campobasso il 10 marzo per svolgere delle sedute di allenamento con le ragazze della Nuova Pallavolo delle categorie under 14 e under 16. Questa iniziativa garantisce alle società interessate un confronto diretto volto a sottolineare l’importanza dell’unità d’intenti tra il vertice e le realtà del territorio.

La visita fissata per il 10 marzo nella Palestra Comunale Villa de Capoa di Campobasso sarà di certo fruttuosa per tutto il movimento pallavolistico locale. Il tecnico federale potrà visitare la struttura dove la Nuova Pallavolo Campobasso promuove le sue attività sportive, ed assisterà all’allenamento delle ragazze tesserate della società.

La Nuova Pallavolo ha deciso di aprire questa opportunità anche ad atlete che non praticano la pallavolo ma che potrebbero avere delle innate qualità fisiche e motorie che fanno parte di quella “ricerca del talento” che può far spiccare il volo.

La società organizzerà nei mesi di gennaio e febbraio degli allenamenti di selezione per dare la possibilità a ragazze nate negli anni 2004-2005-2006-2007 di conquistare la possibilità di allenarsi con i tecnici della Nazionale Italiana di Pallavolo e magari scoprire che questo è proprio lo sport adatto a loro.

Gli allenamenti di selezione sono gratuiti e per conoscere il calendario degli incontri bisognerà scrivere nuovapallavolo@gmail.com manifestando il proprio interesse (in quanto minorenni sarà necessaria l’autorizzazione di un genitore o chi ne fa le veci).