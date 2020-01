di Antonio Andriani

Ad ogn’incontro

col mare intimità,

spruzzi ‘ndicibili.

Andri150120 Parafrasi = anche negli haiku la metrica impone le sue regole: nel primo verso l’accento è piano e le sillabe rimangono 5; nel secondo, l’accento è tronco e la sillabe diventano 6 e non 7; nell’ultimo verso, l’accento sdrucciolo impone 6 sillabe e non 7. Nel computo delle sillabe, altra regola è la sinalefe: dal greco fusione insieme, è una figura metrica in cui, nel conteggio delle sillabe di un verso, sono unificate in una sola posizione la vocale finale d’una parola e quella iniziale della parola successiva. Un primo esempio lo si può notare nel verso «mi ritrovai per una selva oscura» (Dante, Inferno I, 2)

La voce narrante del componimento è, ovviamente, al femminile!