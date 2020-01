Tre feriti, uno in condizioni gravissime. E’ il bilancio del terribile incidente che si è verificato poco dopo le 15.30 di oggi – 16 gennaio – sulla statale 17, all’altezza dell’ex albergo ‘Le Cupolette’ di Vinchiaturo, tra un’auto e un furgone.

Due dei feriti, moglie e marito, stavano viaggiando a bordo di una Fiat Punto. Procedevano in direzione Isernia quando, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, si sono trovati di fronte un Ducato. Sarebbe stato proprio quest’ultimo mezzo, probabilmente per una distrazione del conducente, a travolgere lo spartitraffico finendo poi nella corsia dove in quel momento stava transitando la vettura.

Subito la telefonata al 118 che ha inviato l’ambulanza per soccorrere le persone ferite.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso e i Carabinieri della Compagnia di Bojano che hanno eseguito i rilievi.

Durante le operazioni di soccorso, la statale 17 è stata chiusa e il traffico deviato su strade alternative.

