Grave incidente in A14 al confine col Molise, muore un bimbo. Soccorsi con l’elicottero

Un bambino di tre anni ha perso la vita in un grave incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio 14 gennaio in autostrada, al confine fra Puglia e Molise, in direzione Nord.

Purtroppo il piccolo ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto attorno alle 17,45 al chilometro 495 della A14, in territorio di Chieuti, appena superato il tratto molisano.

Per cause da accertare due auto si sono scontrate a forte velocità ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 Puglia e in seguito dell’elisoccorso per soccorrere i feriti.

Per permettere ai soccorritori di intervenire sulla A14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli e verso Pescara è stata disposta la chiusura del tratto e il traffico è bloccato con due km di coda, a causa dell’incidente. Dopo l’uscita obbligatoria di Poggio Imperiale si può percorrere la Statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Termoli. Sul luogo dell’evento sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia la Polizia stradale.