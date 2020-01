Giovani lupetti crescono: Di Cillo, di Ripalimosani, convocato con l’under 15

Una gran bella notizia per le giovanili del Campobasso Calcio. Il difensore Alessandro Di Cillo, 15 anni, è stato convocato con la Rappresentativa nazionale under 15. Il ragazzo è di Ripalimosani e milita con la squadra Allievi ottimamente allenata da mister Giovanni Piccirilli. Alessandro si è fatto apprezzare e la cosa non è sfuggita ai tecnici della Lega Nazionale Dilettanti.

Grande soddisfazione per un elemento di valore del settore giovanile dei Lupi che si spera possa crescere al meglio ed esordire, un giorno neanche troppo lontano, in prima squadra. Magari seguendo le orme di un ‘certo’ Antonio Minadeo…

Martedì 21 gennaio il primo allenamento a Roma nel centro sportivo ‘Torre Angela’ dove incontrerà gli altri componenti della squadra affidata alla guida tecnica di Roberto Chiti. Per Di Cillo un’esperienza formativa in un contesto nazionale, per tutta la società del Campobasso “soddisfazione enorme che ripaga del lavoro e della professionalità dedicata al settore giovanile, punto centrale dell’intero progetto di crescita portato avanti dalla proprietà e dalla dirigenza”.

Ad Alessandro vanno gli auguri da parte della società, dei suoi compagni di squadra, dell’intero staff tecnico rossoblù e dei responsabili del settore giovanile Bruno Mandragora e Domenico Progna.