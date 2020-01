Forex Market: meta degli investimenti 2020

Investire è un’idea che piace a tutti, sulla carta. Molti sognano di cominciare a giocare in Borsa, ma pochissimi sono quelli che hanno il quid necessario per passare dalle parole ai fatti, perdendosi un sacco di buone occasioni.

Questo vuol dire più affari e più soldi per chi invece il coraggio ce l’ha, anche se da solo assolutamente non basta, bisogna fare esperienza, prendere coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità e, soprattutto, sapere a quale broker affidarsi. Il broker, infatti, è l’intermediario che permette, attraverso l’uso di una piattaforma, di investire sui mercati. Vien da se che scegliere il player giusto (a questo proposito leggi questa guida su BrokerForex.it, uno dei migliori siti di divulgazione in Italia) è un aspetto fondamentale per poter operare sui mercati finanziari.

Ipotesi matrimonio per Bper e Ubi

Se da un lato abbiamo un comparto bancario piuttosto indebolito a Piazza affari, le azioni di Banca Pop er chiudono in totale controtendenza, aiutate dalle ipotesi di matrimonio con Ubi Banca, nonostante questa perda quota nella giornata.

A facilitare l’operazione sarebbe l’assetto azionario delle due istituzioni, con soci di riferimenti presenti in entrambe le banche, pronti a fare da ponti tra i due mondi.

Per quel che resta, anche Mediobanca è sotto osservazione, visto che manco solo pochi giorni dalla diffusione del trimestrale, in vista dell’assemblea dei soci della settimana entrante. Un titolo che vale la pena tenere sott’occhio, viste le possibili evoluzioni immediate verso il quale si avvia.

Le borse e la volatilità

Sentirai spesso parlare di volatilità di un titolo una volta entrato in questo mondo, per questo è arrivato il momento che tu capisca non solo quali sono i tanti rischi attorno a questa realtà, ma soprattutto le possibilità di guadagno.

Determinati titoli, come le Criptovalute, hanno un livello di volatilità molto basso, quindi sono un investimento “sicuro”, mentre altri asset, come le azioni per società, sono quelle che spessono in seguito ad alcuni avvenimenti ben precisi (acquisizioni, fusioni, presentazione di bilanci e di prospettive su trimestrale) ottengono o perdono tanti punti in Borsa, rivelandosi un ottima fonte di guadagno per molti investitori che sanno bene qual è il momento giusto per investirci sopra.

Il Mercato Forex

Quello del Forex è uno dei mercati più famosi e amati da tutti, sia piccoli investitori che grandi, poiché le possibilità di guadagno al suo interno sono assolutamente eccezionali.

Diversi investitori credono che questa sia una realtà molto limitata, visto che la funzionalità prima di questo mercato è quella di fare da tramite per le grandi transazioni e operazioni commerciali a livello internazionale. Questo è vero, ma non dobbiamo pensare che questo ci limiti o lo renda un mercato meno proficuo di quello delle Materie Prime o delle Criptovalute solo per questo.

Il Forex, anche noto come mercato delle valute, funziona in un modo molto particolare, che per qualcuno può essere ostico. Bisogna soltanto tenere a mente che in questo mercato, dove è possibile acquistare o vendere asset finanziari, se vogliamo acquistare una valuta, bisogna sempre acquistarla in coppia. Semplice, no?

Cominciare a fare Trading Forex

Se arrivati alla fine di questo articolo ti stai chiedendo qual è il momento giusto per cominciare a fare trading, la risposta è solo una: dipende tutto da te.

In rete, troverai tanti broker e mezzi adatti per chi parte da zero, ideati per permettere a chiunque di cominciare a investire sin da subito anche senza possedere chi sa quali conoscenze, ma la decisione resta sempre tua e solo tu potrai sapere qual è il momento adatto per partire in questo viaggio che ti darà tante soddisfazioni.

Non ci resta che salutarci e augurarti tanti buoni investimenti!